Çayırova Belediyesi ilçe genelindeki sokak hayvanlarının barınma, yeme içme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kedilerin bir arada ve güvenli bir şekilde yaşaması amacıyla belediyenin atölyesinde üretilen 4 katlı kedi evleri ile sevimli dostlara yeni bir yaşam alanı sunuldu. İlçede bulunan diğer kedi evlerinden oldukça büyük olan yapının konumlandırılmasında, hayvanseverler eşlik etti. Hayvanseverler Çayırova Belediyesine sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
18 Ağu 2022 - 16:12- Gündem Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 16:13
Bu da kedi malikânesi
Çayırova'da kedilerin soğuk kış aylarında barınabilmesi için sokaklara 4 katlı kedi evi yerleştirildi. Çayırova Belediyesi ile hayvan severlerler, kedi evlerini birlikte sokaklara bıraktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.