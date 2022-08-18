18 Ağu 2022 - 16:12- Gündem G: 18 Ağu 2022 - 16:13

Bu da kedi malikânesi

Çayırova'da kedilerin soğuk kış aylarında barınabilmesi için sokaklara 4 katlı kedi evi yerleştirildi. Çayırova Belediyesi ile hayvan severlerler, kedi evlerini birlikte sokaklara bıraktı.
Bu da kedi malikânesi mask
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Çayırova Belediyesi ilçe genelindeki sokak hayvanlarının barınma, yeme içme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kedilerin bir arada ve güvenli bir şekilde yaşaması amacıyla belediyenin atölyesinde üretilen 4 katlı kedi evleri ile sevimli dostlara yeni bir yaşam alanı sunuldu. İlçede bulunan diğer kedi evlerinden oldukça büyük olan yapının konumlandırılmasında, hayvanseverler eşlik etti. Hayvanseverler Çayırova Belediyesine sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
# ile, bir, Çayırova

18 Ağu 2022 - 16:12 İHA Kocaeli- Gündem

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