Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı

Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şahsa 15 Ağustos Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde şahıslar gözaltına alındı. Ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla şahıslar adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.