Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şahsa 15 Ağustos Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde şahıslar gözaltına alındı. Ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla şahıslar adliyeye sevk edildi. 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
18 Ağu 2022 - 16:15- Asayiş Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 17:57
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı
Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şahıs tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.