Gölcük’teki kesintisiz iletişimin ilk anonsu Bakan Soylu’dan

Doğal afetlerin ardından cep telefonları ile aramalardaki yoğunluktan kaynaklanan iletişim kopukluğunun önüne geçmek isteyen Gölcük Belediyesi, yeni kurulan sitemi hayata geçirdi. Aselsan DMR dijital telsiz sistemi, Derince ilçesi Çenedağ’da bulunan AFAD telsiz kulesine, telsiz rölesi kurularak aktif hale getirildi. Telsiz sistemi ile Gölcük ilçe sınırlarının tamamında, Ulaşlı’dan Yazlık’a kadar, kırsal alanlar da dahil olmak üzere, belediyenin birimleri arasında kesintisiz haberleşmeyi sağlanabiliyor. Sistem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilk anonsu ile kullanıma açıldı.

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte Bakan Soylu, eline aldığı acil durumlarda iletişimi sağlayacak sisteme bağlı telsizle, Gölcük Belediyesi personeli ile iletişime geçerek tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

"Hayati önem taşıyor"

Sistemin afet anında hayati önem taşıdığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Aselsan DMR dijital telsiz sistemi, Derince ilçesi Çenedağ’da bulunan AFAD telsiz kulesine, telsiz rölesi kurularak aktif hale getirildi. Telsiz sistemi ile Gölcük ilçe sınırlarının tamamında Ulaşlı’dan Yazlık’a kadar, kırsal alanlar da dahil olmak üzere, belediyenin birimleri arasında kesintisiz haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Personellerimiz, telsiz sistemini sadece afet anında değil, rutin belediye hizmetleri esnasında da kullanıyorlar” dedi.