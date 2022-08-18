Kaza, Derince D-100 Karayolu İstanbul istikameti Sopalı ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban G. idaresindeki 34 EE 9249 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şaban G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan dolayı yan yola girişler bir süreliğine kapatıldı. Kazalı aracın kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
18 Ağu 2022 - 16:44- Asayiş Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 16:48
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere ok gibi saplandı. Yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.