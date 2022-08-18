18 Ağu 2022 - 16:44- Asayiş G: 18 Ağu 2022 - 16:48

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere ok gibi saplandı. Yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
+3
Video için play'e tıklayın

Kaza, Derince D-100 Karayolu İstanbul istikameti Sopalı ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban G. idaresindeki 34 EE 9249 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şaban G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan dolayı yan yola girişler bir süreliğine kapatıldı. Kazalı aracın kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# polis, ardından, sağlık, bir, tarafından, eğitim

18 Ağu 2022 - 16:44 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.073.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı mask
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı
Kocaeli’den çaldıkları motosikletlerle Yalova’da yakalandılar mask
Kocaeli’den çaldıkları motosikletlerle Yalova’da yakalandılar
TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı mask
TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı mask
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı mask
Otomobil kaygan zeminde yoldan çıktı: 3 yaralı
Ormanlık alana Hint keneviri ekmişler mask
Ormanlık alana Hint keneviri ekmişler
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL