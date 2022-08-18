İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’deki dernekler, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet bu kapsamda Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Sözen ve yönetimi kent sorunlarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalara katkı vermek adına ellerinden geleni yapabileceklerini ifade etti. Başkan Hürriyet de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.
18 Ağu 2022 - 17:25- Gündem Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 17:26
Hürriyet, Elektrik Mühendisleri Odası’nı ağırladı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen ve yönetimini makamında ağırladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.