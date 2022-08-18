Hürriyet, Elektrik Mühendisleri Odası’nı ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’deki dernekler, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet bu kapsamda Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Sözen ve yönetimi kent sorunlarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalara katkı vermek adına ellerinden geleni yapabileceklerini ifade etti. Başkan Hürriyet de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.