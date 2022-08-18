Kocaelispor, Nobre’li Çorum’a acımadı: 2-0

2.Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kocaelispor, iki sezon önce Play-Off’ta elendiği rakibi Mert Nobre yönetimindeki Çorumspor FK ile bir kez daha özel maçta karşılaştı. Bolu’daki maç 2-0 lehimize sonuçlandı, goller Samed Ali ve yeni transfer Cem Ekinci’den geldi. Böylece özel maç serisi sona erdi. Kampı tamamlayan Kocaelispor lige, sahası bakımda olduğu için 28 Ağustos Pazar günü Derince Stadı’nda oynanacak Kırklarelispor maçıyla başlayacak. Takım yarın ve pazar günü izinli sayılacak.

İDEALE YAKIN KADROLARLA ÇIKTILAR

Kocaelispor sahaya Gökhan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Yalçın, Alpay, Yiğitali, Mehmet Taş, Samed Ali, Beykan, Mertan ve Anıl on biriyle çıktı. Mert Nobre yönetimirndeki çorum FK ise sahaya Erdi, Serkan, Erkan, Salih Zafer, Mehmet, Atakan, Ali Akkuş, Yusuf, Suat, Mehmet Akyüz on biriyle çıktı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Kocaelispor maça golle başladı. İlk 10 dakika boyunca oyunun tek hakimi olan Yeşil Siyahlılar, Samet Ali'nin golüyle one geçti. Bu dakikada Çorum savunmasının pası kısa düştü. Samet Ali araya girdi ve topu çok şık bir şekilde kalecinin sağından ağlara gönderdi. 20. Dakikada Çorum ekibi atak yönünü sağ kanada taşıdı. Serbest vuruş kullanıldı. Yusuf sol ayağıyla kaleye doğru kesme bir orta gönderdi. Yerden seken topa Gökhan sağına uçarak parmaklarının ucuyla dokundu ve sağ kale direğinin içine çarptı. Dk.23: Kocaelispor paslaşarak köşe vuruşu kullandı. Sağ çaprazda topu alan Mehmet Yılmaz'ın kaleye doğru gönderdiği top üst direkten döndü. İlk yarı 1-0 lehimize kapandı.

BASKI İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

Dk.68’de Kocaelispor yine gole yaklaştı. Sol kanattan İlyas Kubilay'ın ortasında, Cem Ekinci topa kafayla vurdu, üstten dışarıya çıktı. Dk.77’de Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Yiğit Canguru sağ kanatta rakibinden sıyrıldı, pasında Cem Ekinci sol ayağıyla kaleye şut çekti, Çorum savunması son anda araya girdi. Dk.78’de İllas Kubilay ceza sahası dışından kaleye sert şut çekti, top kalenin üzerinden çok az farkla dışarıya çıktı.

2-0 KAZANDIK

Kocaelispor son anda ikinci golü buldu. 80.dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Cem Ekinci, topu Bayram'ın üzerinden şık bir dokunuşla ağlara gönderdi. Çorum savunması pozisyonda ofsayt diye duraksadı, Cem Ekinci için golü atmak çok da zor olmadı. Kocaelispor böylece özel maç serisini sona erdirdi. Bolu kamplından dönecek takım, 28 Ağustos’ta ligdeki ilk maçını Kırklarelispor karşısında Derince Stadı’nda oynayacak.