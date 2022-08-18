İzmit Çınar Akademi’de mezun  grubu için kurs başvuruları başlıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen önemli projelerden biri olan Çınar Akademi’de 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ücretsiz kurslardan faydalanacak mezun grubu öğrenciler için başvuru tarihleri belli oldu.



GEREKLİ EVRAKLAR

Öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM sınav sonuç belgesi ve kimlik örneğiyle Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı no:71/1 Köseoğlu ekmek fırını yanında bulunan Çınar Akademi’ye gelerek başvurularını yapabilirler. Kurslar ve başvurularla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 22 numaralı hattı arayabilirler.