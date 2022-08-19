Atakent Cihan Hastanesi “Doğuma hazırlık seminerinin” ikincisi de yoğun ilgi gördü

Sağlıklı bir neslin yetişmesinde toplumsal farkındalığın ve eğitimin önemine dikkat çeken Atakent Cihan Hastanesi, gebelik süreci ve sonrasını sağlıklı geçirmek isteyen anne adayları için “Doğuma Hazırlık ve Emzirme” konulu seminerin ikincisini gerçekleştirdi. İzmit Ramada Plaza konferans salonunda gerçekleştirilen seminere anne adayları yoğun ilgi gösterdi.

Atakent Cihan Hastanesi hekimleri tarafından verilen seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Betül Nalbant, Opr. Dr. Ayfer Özer Cora ve Opr. Dr. Emel Bilici; Beslenme ve Diyet Uzmanı Fulya Efe ve Emzirme Danışmanı Ümmühan Duğan ve Yoga ve Pilates Eğitmeni Hilal Kukul eğitmen olarak yer aldı. Seminerde ayrıca gebelik sürecinde egzersiz hakkında uygulamalı bir eğitim verildi.

Soru ve cevaplarla etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen seminerde şu başlıklar ele alındı: “Gebelikte Günlük Yaşam, Gebelikte Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler ve Tehlike Belirtileri”, “Gebelikte ve Lohusalıkta Sağlıklı Beslenme”, “Normal Doğum Süreci, Sezaryen Doğum Gerektiren Durumlar ve Doğum Belirtileri”, “Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri ve Egzersizler”, “Gebelik ve Lohusalık Döneminde Psikolojik Değişimler, Babalık Rolü ve Anne Bebek İletişimi”, “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Bebek Bakımı ve Banyosu, Bebek Masajı”.

Atakent Cihan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner’in de bulunduğu eğitime, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi’nden Ebe Yasemin Özışık da konuk olarak katıldı. Eğitimin sonunda gerçekleştirilen tören ile tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.