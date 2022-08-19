19 Ağu 2022 - 09:27- Gündem G: 19 Ağu 2022 - 09:29

İzmitliler Perşembe Sinemalarında Süt Kardeşleri izledi

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen İzmit Unutmaz programları kapsamında başlattığı Perşembe Sinemaları Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam etti

İzmitliler Perşembe Sinemalarında Süt Kardeşleri izledi mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları İzmit Unutmaz programlarıyla çok daha keyifli geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği geçtiğimiz akşam saat 20.00’da Sabri Yalım Parkında Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam etti. Gösterim öncesi vatandaşlara popcorn ikramında bulunuldu. 


TEŞEKKÜR ETTİLER

Ayrıca alanda İZMEK kursiyerleri tarafından el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar da kuruldu. İzmitliler 7’den 70’e Sabri Yalım Parkına akın ederek eğlenceli bir akşam geçirdiler. Vatandaşlar böyle bir hizmeti kendilerine sunduğu için İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler. 


İZMİT UNUTMAZ PERŞEMBE SİNEMALARI PROGRAMI


Film Adı: Zübük
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan


Film Adı: Tosun Paşa
Tarih: 1 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Sabri Yalım Parkı


Film Adı: Bizim Aile
Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan

# başkanı, bir, tarafından

19 Ağu 2022 - 09:27 - Gündem

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