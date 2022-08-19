İzmitliler Perşembe Sinemalarında Süt Kardeşleri izledi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle sıcak yaz akşamları İzmit Unutmaz programlarıyla çok daha keyifli geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perşembe Sinemaları etkinliği geçtiğimiz akşam saat 20.00’da Sabri Yalım Parkında Süt Kardeşler filminin gösterimiyle devam etti. Gösterim öncesi vatandaşlara popcorn ikramında bulunuldu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Ayrıca alanda İZMEK kursiyerleri tarafından el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar da kuruldu. İzmitliler 7’den 70’e Sabri Yalım Parkına akın ederek eğlenceli bir akşam geçirdiler. Vatandaşlar böyle bir hizmeti kendilerine sunduğu için İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.
İZMİT UNUTMAZ PERŞEMBE SİNEMALARI PROGRAMI
Film Adı: Zübük
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan
Film Adı: Tosun Paşa
Tarih: 1 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Sabri Yalım Parkı
Film Adı: Bizim Aile
Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Gülümse Kafe - Yahya Kaptan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.