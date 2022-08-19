18 Ağustos Perşembe günü TEM Otoyolu üzerinde durdurulan araçta, 11 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler polis ekipleri tarafından gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan A.S. ve A.E. isimli şahıslar Türk Ceza Kanunu’nun 79. maddesi gereğince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi
19 Ağu 2022 - 09:29- Asayiş Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 09:30
Kocaeli’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili 2 şahıs tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.