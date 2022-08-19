Şirinköy’deki Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde kurulan dev ekranda bugün akşam 20.00’de çocuklar için yerli yapım animasyon film olan "Köstebekgiller Perili Orman" filmi oynatılacak. Gölcük Belediyesi, etkinliğe gelmek isteyen çocuklar ve ailelerine, Ulaşlı Merkez Cami ve Yazlık merkezden hareket edecek servisleri ile ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kütüphane bahçesine taşınacak çocuklar, patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkaracaklar.
19 Ağu 2022 - 09:31- Kültür-Sanat Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 09:32
Açık havada sinema keyfi sırası çocuklarda
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda bu kez çocuklar yerli yapım animasyon filmi "Köstebekgiller Perili Orman" ile eğlenceli vakit geçirecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.