19 Ağu 2022 - 09:31- Kültür-Sanat G: 19 Ağu 2022 - 09:32

Açık havada sinema keyfi sırası çocuklarda

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda bu kez çocuklar yerli yapım animasyon filmi "Köstebekgiller Perili Orman" ile eğlenceli vakit geçirecekler.

Şirinköy’deki Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde kurulan dev ekranda bugün akşam 20.00’de çocuklar için yerli yapım animasyon film olan "Köstebekgiller Perili Orman" filmi oynatılacak. Gölcük Belediyesi, etkinliğe gelmek isteyen çocuklar ve ailelerine, Ulaşlı Merkez Cami ve Yazlık merkezden hareket edecek servisleri ile ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kütüphane bahçesine taşınacak çocuklar, patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkaracaklar.
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19 Ağu 2022 - 09:31 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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