Açık havada sinema keyfi sırası çocuklarda

Şirinköy’deki Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde kurulan dev ekranda bugün akşam 20.00’de çocuklar için yerli yapım animasyon film olan "Köstebekgiller Perili Orman" filmi oynatılacak. Gölcük Belediyesi, etkinliğe gelmek isteyen çocuklar ve ailelerine, Ulaşlı Merkez Cami ve Yazlık merkezden hareket edecek servisleri ile ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kütüphane bahçesine taşınacak çocuklar, patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkaracaklar.