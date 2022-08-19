19 Ağu 2022 - 09:31- Siyaset G: 19 Ağu 2022 - 09:32

Başkan Söğüt: "21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla yazdığı mektubu vatandaşlara ulaştıran Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Başkan Söğüt: "21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz" mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Cemil Yaman, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte ilk olarak parti binasında bir araya geldi. Burada tüm parti üyeleri gruplara ayrıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu Körfez’in dört bir yanında esnaf ve vatandaşlara ulaştırdı. Başkan Şener Söğüt de parti üyeleri ile birlikte Tütünçiftlik’te Ağadere Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Her zaman biriz, beraberiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla yazdığı mektubu vatandaşlara elden ulaştıran ve sohbet eden Başkan Söğüt, "Cumhurbaşkanımızın yazdığı bu güzel ve anlamlı mektubu halkımıza ulaştırıyoruz. Gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Bu çerçevede bizler çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Milletvekillerimiz, il başkanımız ve teşkilatımız ile vatandaşlara ulaştırdığımız bu mektuptan çok güzel tepkiler alıyoruz. 21 yıl önceki gibi vatandaşlarımızla her zaman biriz, beraberiz. Allah’ın izniyle aynı çizgide aynı hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 21 yıl oldu ama ilk günkü hizmet aşkıyla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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19 Ağu 2022 - 09:31 İHA Kocaeli- Siyaset

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