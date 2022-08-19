İşte Kocaeli'nin yeni Donanma Komutanı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.
YAPILAN ATAMALAR
- Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığına
- Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda görev yapan Tuğamiral Bülent Turan, Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına
- İtalya'da Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görev yapan Tuğamiral Yavuz Kılıç, Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığına
- Gölcük Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ramazan Özoğul, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığına
- 5'inci MHR. FLT. KMD. Tuğamiral Tayfun Karataş, Kuzey Görev Grup Komutanlığına
- Kartepe Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Hareket Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Genelkurmay Savunma Planlama Daire Başkanlığına
- Gölcük Deniz Harp Merkez Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Denizaltı Filo Komutanlığına
- Gölcük 1'inci H/B FLT KMD. Tuğamiral Mustafa Biçen, Batı Görev Grup Komutanlığına
- Gölcük Konca Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Yücel Darcan, Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.