İşte Kocaeli'nin yeni Donanma Komutanı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

YAPILAN ATAMALAR