Kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, çiğköfteci dükkanına isabet etti

Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bir çiğ köfteci dükkanının camından girip duvara saplandı. Kavga eden kişiler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Merminin bu sırada içeride bulunan bir kadının başının yanından geçip duvara saplandığı tespit edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.