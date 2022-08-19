Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bir çiğ köfteci dükkanının camından girip duvara saplandı. Kavga eden kişiler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Merminin bu sırada içeride bulunan bir kadının başının yanından geçip duvara saplandığı tespit edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
19 Ağu 2022 - 11:59- Asayiş Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 12:01
Kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, çiğköfteci dükkanına isabet etti
Darıca'da, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, çiğ köfteci dükkanının camından girip duvara saplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.