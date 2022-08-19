‘Beşinci nesil ulaşım’ için bir araya gelen 25 kadın mühendis, araçlarıyla yarışıyor 

TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde, TEKNOFEST kapsamında, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nce düzenlenen ‘Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda ‘beşinci nesil ulaşım’ modu olarak anılan hyperloop teknolojisi kapsamında geliştirilen araçlar yarıştırılıyor. Hyperloop teknolojisinde tasarlanan araçlar, vakumlu tünelde raya temas etmeden ilerliyor. Yarışmalar için 15 farklı üniversiteden 8 mühendislik alanında 25 kadın mühendis, bir araya geldi. Yarışlara hem tecrübe kazanmak hem de seneye daha deneyimli olarak katılmak için buluşan mühendisler, geliştirdikleri araçlarıyla yarışıyor.
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğrencisi olan 'Thunderloop’ takımının kaptanı Hatice Selin Niçin, "Biz 25 kadın mühendisten oluşan ve 15 farklı üniversiteden yarışlara katılan bir ekibiz. Yarışlara iddialı bir şekilde hazırlandık. İlk tecrübemiz, ilk TEKNOFEST tecrübemiz. Bu yarışlara hem tecrübe etmek hem de seneye daha hazırlıklı olmak için katıldık. Sistemi, yazılımı değiştirdik. Elimizden geldiği kadarıyla da her kontrolden tecrübeyle çıkmaya çalışıyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.