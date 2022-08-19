İlk kart Candede’den

Kocaelispor Kulübü yeni sezon kombine kartlarının satışa çıktığını duyurdu. Fiyatlar geçtiğimiz sezon satılan kombine fiyatlarının çok daha altında bir rakama satılıyor. Fuar içindeki kulüp binasında satışına başlanan kombinelerin ilk sahibi “Candede” olarak bilinen ve mesafe tanımaksızın Kocaelispor’un deplasmanlarına da giden Ahmet Aydın oldu.

DERİNCE STADI’NDAKİ MAÇLARA ÖNCELİK

Üzerindeki yeni sezon nostalji forması ile kulüp yetkililerinden kartını alan Candede geçtiğimiz sezonki üzüntünün yerini bu sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak unutacaklarına inandığını ifade etti. Öte yandan loca ve kombine kart sahiplerine Kocaelispor’un Derince Stadı’nda oynayacağı maçlarda öncelik sağlanacak. UEFA Üst ile UEFA Alt 112,113,114 ve 115. bloklar için maçlık kart satılacak. Bu bloklarla ilgili önümüzdeki süreçte kombine satışı da olabilir.

YENİ SEZON KOMBİNE KART FİYATLARI

GÜNEY KALE ARKASI: 200 TL.

MARATON ALT: 400 TL.

UEFA ALT: (111-116): 800