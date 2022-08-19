İlk kart Candede’den

Kocaelispor Kulübü yeni sezon kombine kartlarının satışa çıktığını duyurdu. Fiyatlar geçtiğimiz sezon satılan kombine fiyatlarının çok daha altında bir rakama satılıyor. Fuar içindeki kulüp binasında satışına başlanan kombinelerin ilk sahibi “Candede” olarak bilinen ve mesafe tanımaksızın Kocaelispor’un deplasmanlarına da giden Ahmet Aydın oldu.
DERİNCE STADI’NDAKİ MAÇLARA ÖNCELİK
Üzerindeki yeni sezon nostalji forması ile kulüp yetkililerinden kartını alan Candede geçtiğimiz sezonki üzüntünün yerini bu sezon sonunda şampiyonluk yaşayarak unutacaklarına inandığını ifade etti. Öte yandan loca ve kombine kart sahiplerine Kocaelispor’un Derince Stadı’nda oynayacağı maçlarda öncelik sağlanacak. UEFA Üst ile UEFA Alt 112,113,114 ve 115. bloklar için maçlık kart satılacak. Bu bloklarla ilgili önümüzdeki süreçte kombine satışı da olabilir.
YENİ SEZON KOMBİNE KART FİYATLARI
GÜNEY KALE ARKASI: 200 TL.
MARATON ALT: 400 TL.
UEFA ALT: (111-116): 800
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.