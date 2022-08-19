20 yıllık eğitim geçmişine sahip Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenler ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Düzenlediği sezon başlangıç toplantısında vizyonuna ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar yapılanlar ve 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacakları detaylı olarak konuştular. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen idareciler, öğretmenler ve öğrencilere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dilendi.
19 Ağu 2022 - 12:52- Eğitim Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 12:56
Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, 2022-2023 sezon açılış toplantısı gerçekleştirdi
20 yıllık eğitim geçmişine sahip Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı dene...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.