19 Ağu 2022 - 12:52- Eğitim G: 19 Ağu 2022 - 12:56

Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, 2022-2023 sezon açılış toplantısı gerçekleştirdi

20 yıllık eğitim geçmişine sahip Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı dene...
Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, 2022-2023 sezon açılış toplantısı gerçekleştirdi mask
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20 yıllık eğitim geçmişine sahip Özel Bilgili Kültür Eğitim Kurumları, her geçen yıl büyüyen kadrosunu bu yıl da genişleterek, bünyesine kattığı deneyimli öğretmenler ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Düzenlediği sezon başlangıç toplantısında vizyonuna ve misyonuna uygun olarak bugüne kadar yapılanlar ve 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacakları detaylı olarak konuştular. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen idareciler, öğretmenler ve öğrencilere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dilendi.
# bir, ile, eğitim

19 Ağu 2022 - 12:52 - Eğitim

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