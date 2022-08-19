19 Ağu 2022 - 12:58- Asayiş G: 19 Ağu 2022 - 14:43

Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince limanına gemi malzemesi taşıdığı iddia edilen tır, şehri adeta bir birine kattı. Elektrik telleri söküldü, bir mahalle elektriksiz kaldı, trafik alt üst oldu.
Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Derince Limanı'na devasa yük taşıyan tır için tüm ekipler seferber oldu. Eski İstanbul yolu güzergahını kullanan tırın yükünün elektrik tellerine temas etmemesi için Çınarlı Mahallesi'nde geniş önlemler alındı. SEDAŞ ekipleri Kamuran Caddesi'nde bulunan direklerin tamamından telleri söktü. Tellerin sökülmesinin ardından tır, D100 karayoluna ulaştı. Ancak sabah erken saatlerden itibaren tüm mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. D100'e ulaşan tır için bu kez de trafik polisleri önlemler aldı. Zaman zaman tersten giden tır trafiği alt üst etti. Her iki istikamette de uzun kuyruklar oluştu.

"5 -6 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLUYOR"


Sıkıntının bugünlük olmadığını, belli aralıklarla bunun yaşandığını ifade eden Çınarlı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Karnıaçık, "Çok yüksek tonajlı. Sadece trafik karmaşası gibi gözüküyor ama geceleyin habersizce güzergahtan geçtiği için elektrikler kesiliyor. Hastası olan var. Bu problem uzun süredir sürüyor. Geldiğimiz noktada bu problem giderilmedi. 5-6 saat elektrik kesildiği zamanlar oluyor. Biz bu konuyu adliyeye kadar taşıdık" dedi. Tır ve yükü saatler süren mücadelenin ardından Derince Limanı'na ulaşmayı başardı.

# ardından

19 Ağu 2022 - 12:58 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.079.797 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı mask
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı mask
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı
Gençler köprü altında kavgaya tutuştu mask
Gençler köprü altında kavgaya tutuştu
Kocaeli’den çaldıkları motosikletlerle Yalova’da yakalandılar mask
Kocaeli’den çaldıkları motosikletlerle Yalova’da yakalandılar
TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı mask
TEM’de durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı mask
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL