İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hazırladığı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. 28 Ağustos’ta başlayacak programların finali 30 Ağustos’ta saat 20.30’da İzmit Kent Meydanında ünlü şarkıcı Göksel’in gerçekleştirileceği Büyük Taarruz ve Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Konseriyle olacak.
19 Ağu 2022 - 14:04- Kültür-Sanat Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 14:05
Göksel, 30 Ağustosta İzmit’te konser verecek
Ünlü şarkıcı Göksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmit’te konser verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.