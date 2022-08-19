Başkan Kocaman: "Ataevler Mahallesi’nin çehresi değişecek"

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi’nde 400 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanı yapılıyor. Oturma gruplarının montajının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi ile Ataevler Mahallesi otoyol kenarı daha modern bir görünüme kavuşacak. Ekipler, Dumlupınar Cami çevresinde dekoratif duvar çalışmalarına da hızla devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman,"Ataevler Mahallesi otoyol kenarında yapılan çalışmalarda yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanları, Dumlupınar Camii çevre düzenlemeleri bitme noktasına geldi. Çalışmaları sona erdiğinde mahallemizin çehresi değişecek, daha da güzelleşecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.