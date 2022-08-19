19 Ağu 2022 - 14:05- Gündem G: 19 Ağu 2022 - 14:06

Başiskele’de asfalt seferberliği

İlçe genelinde vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlamlarını amaçlayan Başiskele Belediyesi, sokak ve caddelere sıcak asfalt seriyor.
Başiskele’de asfalt seferberliği mask
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Altyapı çalışmalarını tamamlayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt, parke yol ve beton yol çalışmalarına başladı. Kısa zaman önce boydan boya asfaltlanan Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Millet Caddesi’nin ardından bu caddelere bağlantı sağlayan Milli Hakimiyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Yoldaş Sokak, Adil Sekmen Sokak ve Sağlık Yolu Sokak’ta asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
# ardından, Başiskele, sağlık

19 Ağu 2022 - 14:05 İHA Kocaeli- Gündem

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