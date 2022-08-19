Altyapı çalışmalarını tamamlayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt, parke yol ve beton yol çalışmalarına başladı. Kısa zaman önce boydan boya asfaltlanan Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Millet Caddesi’nin ardından bu caddelere bağlantı sağlayan Milli Hakimiyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Yoldaş Sokak, Adil Sekmen Sokak ve Sağlık Yolu Sokak’ta asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
19 Ağu 2022 - 14:05- Gündem Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 14:06
Başiskele’de asfalt seferberliği
İlçe genelinde vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlamlarını amaçlayan Başiskele Belediyesi, sokak ve caddelere sıcak asfalt seriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.