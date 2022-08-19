Tarımsal elektriğe sıfır faizli kredi  

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki etkisinin bilincinde olduklarını belirterek, “Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı” ifadelerini kullandı.