Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki etkisinin bilincinde olduklarını belirterek, “Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı” ifadelerini kullandı.
19 Ağu 2022 - 15:14- Ekonomi Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 15:15
Tarımsal elektriğe sıfır faizli kredi
Bakan Nebati, tarladan tüketiciye uzanan süreçte çiftçilere önemli bir destek hayata geçireceklerini belirterek, “Tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.