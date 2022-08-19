Sabancı’dan yangın söndürme havuzu

İlgili kamu otoritelerinin koordinasyonunda, yangın tehdidi yüksek ormanlık bölgelerde yangın erken tespit sistemi, yangın havuzları kurulmaya başlandı. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, iklim acil durumunun olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığını ifade ederken, “Geçen yıl yaşanan yangınlar yüreğimizi dağladı. Bu nedenle Muğla’da on binlerce kilometrekarelik ormanlık alanda etkili olacak şekilde bir yangın erken tespit sistemi kurduk” dedi.
SÖNDÖRME FAALİYETLERİ
Sürdürülebilirliği ve teknolojiyi bir araya getirdikleri yüksek yerlilik oranına sahip sensörlerin ormanları korumaya başladığını aktaran Alper, şöyle konuştu: “Orman yangınlarında erken tespit ve uyarı sağlayan, hava kalitesini ölçen, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapan IOT tabanlı olarak çalışan sensörler herhangi bir olağanüstü durumda aktif hale geliyor ve ilgili birimlere anında mesaj iletiyor. Olası bir yangın durumunda, söndürme faaliyetlerinin aksamaması için, yüksek riskli alanlara 8 yangın söndürme havuzu inşa ediyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.