19 Ağu 2022 - 15:15- Ekonomi G: 19 Ağu 2022 - 15:17

AVM’lerde ortak giderlere sınır

Ticaret Bakanlığı, ‘Alışveriş Merkezleri (AVM) Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, AVM’lerde ortak gelir ve giderlerin kapsamının belirlendiğini, ortak giderler dışında kalan reklam, pazarlama, danışmanlık gibi harcamalar için işletmelerden bedel talep edilemeyeceğini açıkladı.

AVM’lerde ortak giderlere sınır mask

Açıklamada, “Ancak, sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda, yönetmelik değişikliğinden önce kurulan sözleşmelerde hüküm bulunması halinde bahse konu giderler için işletmelerden, sözleşmeler yenileninceye ya da uzatılmış sayılıncaya kadar katılım payı tahsil edilebilecektir”ifadesine yer verildi.

ORTAK KULLANIM

Açıklamada, “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım gibi ortak kullanım alanı giderleri ile AVM’de fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderlerin ortak gider olduğu ve AVM’deki işletmelerden yalnızca bu giderler için ortak gider katılım payı tahsil edilebileceği kabul edilmiştir.

GEÇİCİ KİRALAMA

Söz konusu giderlerin dışında kalan giderler ile ortak gider niteliğini haiz olup belgelendirilmeyen giderler için işletmelerden herhangi bir bedel talep edilemeyecektir. Ayrıca, ortak kullanım alanlarından elde edilen geçici kiralama, reklam, pazarlama, baz istasyonu ve ATM gelirleri ortak gelir kabul edilmiş ve bu gelirle yalnızca ortak giderler karşılanacaktır” denildi.
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19 Ağu 2022 - 15:15 - Ekonomi

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