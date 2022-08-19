Tekstilde büyük değişim

Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinin ardından TİM’in beş başkanvekilinden biri olan Fikret Kileci, ilk hedefinin tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halı sektörlerinin envanterini çıkarmak olduğunu söyledi. TİM bünyesinde 27 sektör bulunduğunu, her başkanvekilinin belirli sektörlerden sorumlu olduğunu anlatan Fikret Kileci, sorumluluğunu üstlendiği tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halıda Türkiye envanterini çıkarmayı yıllardır istediğini söyledi.