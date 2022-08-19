19 Ağu 2022 - 15:20- Ekonomi G: 19 Ağu 2022 - 15:22

Tekstilde büyük değişim

Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyimde üretim kapasitesi ne? Teknolojisi ne düzeyde? Bugün karbon vergisi olsa üretimin ne kadarı buna takılır? Bu sorular, TİM Başkanvekili Fikret Kileci’nin envanter çalışmasıyla yanıt bulacak

Tekstilde büyük değişim mask

Geçen ay gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinin ardından TİM’in beş başkanvekilinden biri olan Fikret Kileci, ilk hedefinin tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halı sektörlerinin envanterini çıkarmak olduğunu söyledi. TİM bünyesinde 27 sektör bulunduğunu, her başkanvekilinin belirli sektörlerden sorumlu olduğunu anlatan Fikret Kileci, sorumluluğunu üstlendiği tekstil, hazırgiyim, konfeksiyon, deri ve halıda Türkiye envanterini çıkarmayı yıllardır istediğini söyledi.
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19 Ağu 2022 - 15:20 - Ekonomi

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