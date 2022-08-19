Deprem şehitleri unutulmadı

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yılında Derince Belediyesi tarafından deprem şehitlerimizi anma amacıyla Çınarlı Deprem Şehitliği’nde program tertip edildi. Programa İlçe Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı Deprem Şehitlerini Anma Programı akşam ezanının okunmasıyla birlikte başladı.

ŞEHİTLER ANILDI

Çınarlı Deprem Şehitliği’nde akşam ezanının okunmasıyla birlikte başlayan Deprem Şehitlerini Anma Programı’nda protokol mensupları ile ilçe halkı hep birlikte akşam namazını eda etti. Kılınan namaz sonrasında deprem şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Yapılan okumanın ardından İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dualarla deprem şehitlerimiz 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıldı. Deprem Şehitlerini Anma Programı’nın sona ermesinin ardından Derince Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.