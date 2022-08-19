Körfez’de dualar edildi

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 23. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Körfez Asri Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

KARANFİL BIRAKILDI

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Dua sonrasında protokol üyeleri depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Üzerinden yıllar geçse de, bu acının tarifi yok. Allah, ülkemize bir daha böyle felaket ve acı yaşatmasın. Vefat eden tüm vatandaşlarımızın mekânları cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız” dedi.

HELVA DAĞITILDI

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve karanfil dağıtımının ardından, Körfez Belediyesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı’nda deprem şehitleri için helva da dağıtıldı.