Helal olsun size !..    

5. İslami Dayanışma Oyunları Judo Takım Müsabakalarında Kocaelili sporcularımızdan Tuğçe Beder’in yarıştığı Kadın Milli Takımımız şampiyon olurken, bir diğer başarılı sporcumuz Doruktailer’de Yılın Sporcusu unvanı bulunan Ömer Kemal Aydın’ın yarıştığı Erkek Milli Takımız ise gümüş madalyanın sahibi oldu.