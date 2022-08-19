Efsane Kocaelispor kaptanlarından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Huzur Çim Halı tesislerinin misafiri eksik olmuyor. Açıkgöz “Huzurdayız. Şehrimiz sporunun gelişimi için çalışan Kocaeli Üniversitesi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Atalı hocamız ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu milli takım hocası ve Teknik Kurul başkanı ve aynı zamanda Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Talha Altuntaş, geçmiş dönem TÖSSFED Türkiye özel sporcular spor federasyonu İl temsilcisi Tahir Tarım ve değerli kardeşimiz Türkiye Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Gençlik Projeleri Koordinatörü Ali Bilgi ile spor ve hayata dair sohbette bulunduk. dostlara selamlar sevgiler” dedi.
19 Ağu 2022 - 16:34- Spor Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 16:35
Huzur’da spor zirvesi
Efsane Kocaelispor kaptanlarından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Huzur Çim Halı tesislerinin misafiri eksik olmuyor. Açıkgöz “Huzurdayız. Şehrimiz sp...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.