Huzur’da spor zirvesi  

Efsane Kocaelispor kaptanlarından Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Huzur Çim Halı tesislerinin misafiri eksik olmuyor. Açıkgöz “Huzurdayız. Şehrimiz sporunun gelişimi için çalışan Kocaeli Üniversitesi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Atalı hocamız ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu milli takım hocası ve Teknik Kurul başkanı ve aynı zamanda Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Talha Altuntaş, geçmiş dönem TÖSSFED Türkiye özel sporcular spor federasyonu İl temsilcisi Tahir Tarım ve değerli kardeşimiz Türkiye Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Gençlik Projeleri Koordinatörü Ali Bilgi ile spor ve hayata dair sohbette bulunduk. dostlara selamlar sevgiler” dedi.