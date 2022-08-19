19 Ağu 2022 - 16:35- Spor

Ömer Tuğ’ya 5 yıllık imza

Kocaelispor, U19 takımı futbolcusu Ömer Tuğ ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladı. Dün yapılan açıklamada resmi imza fotoğrafları da...