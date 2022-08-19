19 Ağu 2022 - 16:38- Asayiş G: 19 Ağu 2022 - 16:44

Kandıra sahilleri atlarla denetletiliyor

Her yıl binlerce turistin uğrak noktası olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri denetimlerini artırdı. Sahillerde görev alan atlı asayiş timi, hem ormanlık alanları koruyor hem de vatandaşlara güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.
Kandıra sahilleri atlarla denetletiliyor mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kandıra’da güvenlik önlemleri alıyor. Ekipler, suda boğulma olaylarını önlemek, orman yangınlarına karşı tedbir almak ve muhtemel asayiş olaylarına zamanında müdahale etmek amacıyla sürekli devriye geziyor.

Jandarmanın atlı ekibi sahillerde

Sahillerde görev alan atlı asayiş timi, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor. Hem ormanları koruyan hem de vatandaşların can ve mal kayıpları yaşamasının önüne geçen ekipler, muhtemel asayiş olaylarına da hızla müdahale ediyor. Atlı birlik, vatandaşlardan da ilgi görüyor. Atlı birliklerin yanı sıra, trafik timleri, jandarma suç araştırma timleri, terörle mücadele, kaçakçılıkça mücadele, istihbarat ekipleri ve asayiş komando unsurları da Kandıra’da denetimlerini sürdürüyor. İlçenin her köşesinde önlem alan ekiplerin, sezon başından bu yana bin 535 devriye faaliyeti icra ettiği öğrenildi.

19 Ağu 2022 - 16:38 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.079.797 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Izmitli - adaam ailesiyle pikniğe gitmiş tepende asayiş .gelde rahatla piknik yap artık cezamı kesiyorlar sorgumu bilmem..sahilde oturanların içinden dıgıdık at geciyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ağustos 17:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı mask
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı mask
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 5 şahıs tutuklandı
Kocaeli’de 20 aranan şahıs yakalandı mask
Kocaeli’de 20 aranan şahıs yakalandı
Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı mask
Elektrik akımına kapılan güvercin ağaçlık alanda yangın çıkardı
Kadınlar hamamına giren 7 kişi hastanelik oldu mask
Kadınlar hamamına giren 7 kişi hastanelik oldu
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL