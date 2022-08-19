Yangın, Gaziler Mahallesi Yumrukaya piknik alanı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda çalışma yapan ekiplerin kullandığı taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Önce otları yakan kıvılcım, ardından ağaçlık alana sıçradı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
19 Ağu 2022 - 16:39- Asayiş Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 16:40
Taşlama makinesinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu
Gebze'de ekiplerin taşlama makinesiyle çalışma yaptığı esnada çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Ağaçlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.