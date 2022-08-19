Milli takımlara en çok futbolcu veren kadın kulübü olan Kocaeli kadın Futbol Kulübü, U15 milli takımına üç oyuncu daha verdi. Antrenör Özge Arslan haklı gururunu yaşarken “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Devamı gelecek. Çok yetenekli kızlarımız var. Milli takım bizsiz olmaz” dedi.
19 Ağu 2022 - 16:40- Spor Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 16:42
Uctu uçtu, Özge Hoca uçtu
Milli takımlara en çok futbolcu veren kadın kulübü olan Kocaeli kadın Futbol Kulübü, U15 milli takımına üç oyuncu daha verdi. Antrenör Özge Arslan hak...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.