Uctu uçtu, Özge Hoca uçtu 

Milli takımlara en çok futbolcu veren kadın kulübü olan Kocaeli kadın Futbol Kulübü, U15 milli takımına üç oyuncu daha verdi. Antrenör Özge Arslan haklı gururunu yaşarken “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Devamı gelecek. Çok yetenekli kızlarımız var. Milli takım bizsiz olmaz” dedi.