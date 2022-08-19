Gölcükspor'da ilk etap sona eriyor  

GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN
BAL temsilcimiz Gölcükspor, ilk etap kampını günde çift antrenmanla devam ettiriyor. Kırmızı Siyahlılar dün akşam Harb-İşspor ile saat 18.30 da oynayacakları hazırlık maçının ardından ilk etap kampını tamamlayacaktı. Gazetemiz baskıya girerken henüz başlamayan hazırlık maçının ardından, şimşekler izine çıkacak.
İKİNCİ ETAP TOPUK YAYLASI'NDA
Futbolcular iki günlük iznin ardından pazartesi günü tesislerde toplanarak Düzce'ye hareket edecek ve Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 29 Ağustos'a kadar sürecek ikinci etap kampında kırmızı siyahlı ekip iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.