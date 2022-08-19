Gölcükspor'da ilk etap sona eriyor  

GÜNDE ÇİFT ANTRENMAN

BAL temsilcimiz Gölcükspor, ilk etap kampını günde çift antrenmanla devam ettiriyor. Kırmızı Siyahlılar dün akşam Harb-İşspor ile saat 18.30 da oynayacakları hazırlık maçının ardından ilk etap kampını tamamlayacaktı. Gazetemiz baskıya girerken henüz başlamayan hazırlık maçının ardından, şimşekler izine çıkacak.

İKİNCİ ETAP TOPUK YAYLASI'NDA

Futbolcular iki günlük iznin ardından pazartesi günü tesislerde toplanarak Düzce'ye hareket edecek ve Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 29 Ağustos'a kadar sürecek ikinci etap kampında kırmızı siyahlı ekip iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor.