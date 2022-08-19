19 Ağu 2022 - 16:42- Spor G: 19 Ağu 2022 - 16:43

Atıcılık Skeet’te de Bronz geldi  

Kağıtsporlu millilerimizden bir madalya daha geldi. Türkiye milli takımı adına 5.İslami Dayanışma Oyunları Atıcılık Skeet Karışık Takım müsabakasında...
Atıcılık Skeet’te de Bronz geldi   mask
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Kağıtsporlu millilerimizden bir madalya daha geldi. Türkiye milli takımı adına 5.İslami Dayanışma Oyunları Atıcılık Skeet Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcumuz Mustafa Serhat Şahin, bronz madalyanın sahibi oldu.
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19 Ağu 2022 - 16:42 - Spor

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