Atıcılık Skeet’te de Bronz geldi  

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Kağıtsporlu millilerimizden bir madalya daha geldi. Türkiye milli takımı adına 5.İslami Dayanışma Oyunları Atıcılık Skeet Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcumuz Mustafa Serhat Şahin, bronz madalyanın sahibi oldu.