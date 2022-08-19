Gebze Belediyesine ait 4.921 m² alan kiraya verilecek. Pelitli Mahallesi 4429 Sokak üzerinde bulunan 4 bin 921 m2 alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecek.
19 Ağu 2022 - 16:46- Gündem Güncelleme: 19 Ağu 2022 - 16:51
Gebze Belediyesine ait 4.921 m² alan kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait 4.921 m² alan kiraya verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.