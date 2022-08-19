19 Ağu 2022 - 16:50- Gündem G: 19 Ağu 2022 - 16:53

Gebze Belediyesine ait 5256 m² alan kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait 5256 m² alan kiraya verilecektir

19 Ağu 2022 - 16:50 - Gündem

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