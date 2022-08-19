19 Ağu 2022 - 16:52- Gündem G: 19 Ağu 2022 - 16:58

Gölcük terminal inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Terminal inşaatı yaptırılacaktır

Gölcük terminal inşaatı yaptırılacak mask

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü, Gölcük İlçesi Saraylı Mah Otobüs Terminali Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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19 Ağu 2022 - 16:52 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Burak - Valla gölcüğe hiç yakışmayan bi proje böyle bi nüfusa böyle bi proje pes valla orta okul öğrencisi daha güzel bi proje yaptırırdı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ağustos 17:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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