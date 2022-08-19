Gölcük terminal inşaatı yaptırılacak

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü, Gölcük İlçesi Saraylı Mah Otobüs Terminali Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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