20 Ağu 2022 - 01:01- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 01:02

7’den 70’e herkes ’Gökyüzü Gözlem Geceleri’ şenliğinde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ’Gökyüzü Gözlem Geceleri’ etkinliği başladı. Her yaş grubundan katılımın olduğu etkinlikte ziyaretçiler eğlenirken öğrendi.
7’den 70’e herkes ’Gökyüzü Gözlem Geceleri’ şenliğinde buluştu mask
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Kocaeli Bilim Merkezi’nde 19 Ağustos’ta başlayan etkinliğe her yaş grubundan ziyaretçi ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri gökyüzü ve atölye temalı atölye çalışmalarında doyasıya eğlendi. Çocuklar sanal gerçeklik, planetaryum gösterimini, açık hava sineması ve oyunlar ile eğlencenin doruklarına ulaştı. Havanın kararmasıyla katılımcılar alanda yer alan teleskoplar ile Satürn, Jüpiter ve Ay’ı gözlemledi. Etkinliğe katılan ziyaretçilere çekiliş ile sürpriz hediyeler dağıtıldı.

"Türkiye’deki en büyük bilimsel interaktif müzelerden bir tanesi"

Kocaeli Bilim Merkezinde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Seracettin Karaosmanoğlu, "Hava kararana kadar uygulamalı atölye etkinlikleriyle astronomi ve gökyüzüyle alakalı her yaş gurubundan öğrenciyle uygulamalı bilimsel faaliyetler gerçekleşti. Hava karardıktan sonra teleskoplarımızı kurduk gökyüzünü gezegenleri ayı gözlemleyeceğiz. Katılımcılar planetaryum ile gökyüzü filmlerini izliyor, diğer yandan sanal gerçeklik VR gözlüklerle uygulamalı atölye faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Kocaeli Bilim Merkezi Türkiye’deki en büyük bilimsel interaktif müzelerden bir tanesi, gelen ziyaretçiler bilim merkezinin galerini bilimsel deney düzeneklerini de ziyaret edebilirler, algı gerçeklik, dinamik dünya ve Müslüman bilim adamları sergisi kurumumuzda ziyarete açık" dedi.
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20 Ağu 2022 - 01:01 İHA Kocaeli- Gündem

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