Büyükşehir, Tavşancıl Sahil Parkı’nı yeniledi

Kentin pek çok önemli noktasını yeni parklar ve sosyal alanlarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan parkları da sil baştan düzenleyip halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde karşılık veren Büyükşehir, Dilovası’nda bir parkı daha yenileyerek çocukların daha iyi şartlarda kullanımına sundu. Bir süre önce ilçe merkezinde bulunan Adnan Kahveci Parkı’nı yeniden dizayn ederek modern bir görünüme kavuşturan, Eynerce Parkı’nı da inşa ederek o bölgede yaşayan çocukları mutlu eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Tavşancıl Sahil Parkı’nı ise yenileyerek güzelleştirdi.
HİJYENİK VE GÜVENLİ
Tavşancıl Sahil Parkı’nda deforme olan kauçukları söken ekipler, mevcut zemini hijyen ve yaralanmalar açısından daha güvenli olan ‘EPDM’ adlı kauçuk malzeme ile kapladı. Yenileme çalışması dâhilinde 300 metrekarelik oyun alanını 600 metrekareye çıkartarak çocukların daha geniş bir alanda hoşça vakit geçirmesini sağlayan Büyükşehir ekipleri, oyun gruplarının da bakım ve onarımını yaparak, Tavşancıl Sahil Parkı’nı daha kullanışlı ve güvenli hale getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.