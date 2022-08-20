Büyükşehir, Tavşancıl Sahil Parkı’nı yeniledi

Kentin pek çok önemli noktasını yeni parklar ve sosyal alanlarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan parkları da sil baştan düzenleyip halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde karşılık veren Büyükşehir, Dilovası’nda bir parkı daha yenileyerek çocukların daha iyi şartlarda kullanımına sundu. Bir süre önce ilçe merkezinde bulunan Adnan Kahveci Parkı’nı yeniden dizayn ederek modern bir görünüme kavuşturan, Eynerce Parkı’nı da inşa ederek o bölgede yaşayan çocukları mutlu eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan Tavşancıl Sahil Parkı’nı ise yenileyerek güzelleştirdi.

HİJYENİK VE GÜVENLİ

Tavşancıl Sahil Parkı’nda deforme olan kauçukları söken ekipler, mevcut zemini hijyen ve yaralanmalar açısından daha güvenli olan ‘EPDM’ adlı kauçuk malzeme ile kapladı. Yenileme çalışması dâhilinde 300 metrekarelik oyun alanını 600 metrekareye çıkartarak çocukların daha geniş bir alanda hoşça vakit geçirmesini sağlayan Büyükşehir ekipleri, oyun gruplarının da bakım ve onarımını yaparak, Tavşancıl Sahil Parkı’nı daha kullanışlı ve güvenli hale getirdi.