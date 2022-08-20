Trafiko artık sanal dünyada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çocukların trafik eğitimini alması ve eğlenceli vakit geçirmesi için ‘Trafiko’ oyunu tasarlanmıştı. Çocuklar ve velilerin büyük ilgi gördüğü oyunda güncellemeye gidildi. Kağıt üzerindeki oyun gelişen teknolojiyle birlikte sanal dünyaya taşındı.

GÜNCELLENEREK SANAL ORTAMA TAŞINDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca okullarda düzenlenen eğitimlerde çocuklara trafik levhalarının anlamları, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konularında bilgiler veriliyor ve ardından ‘Trafiko’ oyunu hediye ediliyordu. Bilgilerin ardından çocuklar “Trafiko” eğitim seti ile aldıklarını bilgileri eğlenceli bir şekilde oynayarak tekrar etme imkânı buluyordu. Büyükşehir’in çalışmasıyla ‘Trafiko’ oyunu yeniden tasarlandı. Kısa bir süre önce oyun ‘App Store’ ve ‘Play Store’ listelerine eklendi.

TELEFON VE TABLETLERE İNDİRİN

‘App Store’ ve ‘Play Store’ dan indirilen oyun kayıt işlemiyle başlıyor. Çocuklar ismini ve yaşını yazarak bir avatar seçiyor. Oyun başlangıcında ise eğitim parkuru, eğitimler, oyunlar ve değerlendirme sekmesi bulunuyor. Dijital dünya için yeniden tasarlanan ‘Trafiko’ çocuklara farklı birçok etkinlik sunuyor

TRAFİK KURALLARINI ÖĞRETİYOR

Eğitim parkurunu seçen çocuklar kendileri için tasarlanan ve trafik levhalarının yer aldığı sanal dünyada drone uçurma fırsatı buluyor. Eğitimler sekmesine giren çocuklar trafik ışıkları, trafik işaretleri, bisiklet kuralları ve yolculuk kurallarını öğreniyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI OYUNLAR

Oyunlar sekmesinde ise çocukları 4 farklı oyun bekliyor. Trafik işaretleri oyununda çocuklar kendilerine verilen trafik levhasını tamamlamaya çalışıyor. Oyun çocuklara el beceresi ve görsel hafıza kazandırıyor. Yaya oyununda ise çocuklar kendileri için hazırlanan farklı parkurları doğru zamanda ve doğru trafik işaretleriyle bitirmeye çalışıyorlar. Bisiklet oyununda ise çocuklar kendileri için hazırlanan parkurda trafik levhalarına çarpmadan ilerliyor. Motorlu taşıt oyununda ise çocuklar araçla ilerleyerek kendilerine sorulan soruları doğru cevaplayıp parkuru bitirmeye çalışıyor.