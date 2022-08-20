20 Ağu 2022 - 09:39- Spor G: 20 Ağu 2022 - 09:40

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da

“Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu” kapsamında Kocaeli’den yola çıkan 16 sporcu Malatya’ya ulaştı

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından düzenlenen "Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" devam ediyor. 16 sporcunun yer aldığı kafile Malatya’ya ulaştı. Bisikletçiler, 22 Ağustos günü Malazgirt’e ulaşacak.

ANADOLU’NUN FETHİ BİSİKLET TURU

Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Alp Arslan’ın önderliğinde 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans İmparatorluğu’nu yenerek Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi’nin 951. yılı Bitlis Ahlat’ta kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarına Kocaeli Bisiklet Kulüpleriyle birlikte düzenlediği “Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu” ile destek veriyor. 12 Ağustos günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’tan Türk Bayrağını teslim alan bisikletçiler, pedal çevirmeye başlamıştı.

MALATYA’YA ULAŞTILAR

“Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi bisiklet turu” için 7 gündür pedal çeviren Kocaelili bisikletçiler, her gün ortalama 160 kilometre sürüş yapıyor. Kocaelili bisikletçiler, 7. etap sürüşü sonrasında Malatya’ya ulaştı.

TUR AHLAT’TA SONA ERECEK

Bisikletçiler, 8. etapta Malatya-Elazığ, 9. etapta Elazığ-Bingöl, 10. etapta Bingöl-Malazgirt etapları için pedal çevirecek. Toplamda Bin 600 kilometre pedal çevirecek bisikletliler, Bitlis/Ahlat merkezli yapılacak 1071 Ahlat Malazgirt Zafer etkinliklerine katılım sağlayacak.

# ile, tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

20 Ağu 2022 - 09:39 - Spor

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