Üstad Göksel Baktagir ile müzik şöleni Darıca Millet Bahçesi’nde yaşandı

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser vererek Türk sanat ve musikisinden muhteşem parçaları icra eden Kanun Üstadı Göksel Baktagir, Akademi Lise Yaz Etkinlikleri kapsamında Doğu Rüzgarı Grubu ile Akademi Lise öğrencileri, aileleri ve vatandaşlara Darıca Millet Bahçesi’nde harika bir konser verdi. Eşsiz parçaların seslendirildiği konserde, gençler ve aileler müzik şöleninin keyfini çıkardı.

BAKTAGİR “AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUZ”

Konsere katılan Akademi Lise öğrencilerinden grup olarak muhteşem bir enerji aldıklarını belirten Üstad Göksel Baktagir, “Akademi Lise öğrencilerini yürekten kutluyoruz. Güzel kültürümüze her daim sarılsınlar. Güzel kültürümüzün her güzelliğini içlerinde hissetsinler. Öncelikle öz kültürümüzün bu güzel kalbe sirayet eden güzelliklerini işledikçe hepimizin daha güzel aydınlık günleri yaşamış olacağız” dedi.

BAŞKAN VEKİLİ ÇAKMAK’TAN, BAKTAGİL VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Müzik şölenini baştan sonuna kadar gençler ve aileler ile birlikte takip ederek bestelere eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Umarım bu güzel yaz akşamında yaşayan en değerli sanatçılarımızdan değerli büyüğümüz Göksel Baktagir ve kıymetli ekibini yürekten tebrik ediyoruz. Bu akşam ki bu organizasyonumuz değerli Akademi Lise öğrencileri ve aileleri içindi ama vatandaşlarımız merak etmesinler böyle bir etkinliği yakın bir zamanda inşallah tekrarını yaparız. Böyle bir konseri tekrardan daha geniş bir katılım ile hemşerilerimizle buluşturmaya ben şahsen can atıyorum” şeklinde konuştu. Başkan Vekili Çakmak, Üstad Baktagir’e konser sonunda çiçek takdim etti.