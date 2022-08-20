Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAZ 305 plakalı kamyonet aniden yavaşlayan trafik nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Kamil Turgut idaresindeki 34 BRE 541 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 Ağu 2022 - 09:43- Asayiş Güncelleme: 20 Ağu 2022 - 09:46
TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı
Körfez'de, TEM Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.