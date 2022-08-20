20 Ağu 2022 - 09:43- Asayiş G: 20 Ağu 2022 - 09:46

TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

Körfez'de, TEM Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. 

TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı: 1 yaralı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAZ 305 plakalı kamyonet aniden yavaşlayan trafik nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Kamil Turgut idaresindeki 34 BRE 541 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# bir, ardından, eğitim, polis, sağlık

20 Ağu 2022 - 09:43 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.078.310 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı mask
Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
Hastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre kaçabildi mask
Hastanede polisin elinden kaçtı, 500 metre kaçabildi
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı mask
TEM’de tır, kamyon ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 8 yaralı
Kocaeli’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı mask
Kocaeli’de 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı mask
Bisikletleriyle gezen 2 çocuk dehşeti yaşadı
Seyir halindeki kamyonetin üzerine beton blok düştü: 2 yaralı mask
Seyir halindeki kamyonetin üzerine beton blok düştü: 2 yaralı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL