İzmit’te mısır hasadı şenlik havasında başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tarımsal kalkınma hamleleri ile İzmit’te halkın tarlalarında üretilen ürünler halkın sofrasına ulaşmaya devam ediyor. Çiftçiyi her daim destekleyen ve öncülük eden İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 90 dönüm arazide mısır tohumlarını toprakla buluşturmuştu. Hem gıda hem de hayvan yemi olarak kullanılan mısırların hasadı bugün Kozluca Mahallesi’nde bulunan arazide başladı.
KADINLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde; dışarıdan alım yapmadan maliyetleri düşürerek kendi imkânları ile eken, biçen ve hasat eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, mısır hasadına bugün itibariyle başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı mısır toplama etkinliğine özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
“MISIRLARIMIZIN HASADINA BAŞLIYORUZ”
Vatandaşlarla birlikte mısırların hasadını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mısır tohumlarının ekimini geçtiğimiz aylarda yapmış ve silajlık mısır için çalışma başlatmıştık. Bugün mısır tarlalarımızdan bir tanesindeyiz. 24 dönümlük bu arazide de mısır ekimi yapmıştık. Bugün de mısırlarımızın hasadına başlıyoruz. Buradan çıkan mısırlarımızı da yine halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Ardından da silajlarımızı yapıp girdi maliyetlerini düşürmek için çiftçilerimize hibe destek olarak vereceğiz.
“SİLAJLARI ÇİFTÇİMİZE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ”
Tohumlar boy verdiğinde, ürün verdiğinde çok mutlu oluyorum. Bir de üstüne halkla birlikte bu tarlalarda toprağın kokusunu duymak, zenginliğini görmek, bu farkındalık çalışmasına vatandaşımızın destek verdiğini görmek çok kıymetli. Sadece üretip ürünleri dağıtmıyoruz, çiftçimize de destek olarak geri dönüyor bu çalışmalarımız. Silajları böylesine zor bir dönemde çiftçimize yüzde 100 hibe destek olarak sunacağız” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
[email protected] - BİRDE ASLİ GÖREVLERİNDEN BİRİ OLAN 2019 YILINDAN BU GÜNE KADAR YAPMADIĞIN ARIZLI BÖLGESİNDEKİ İMAR İŞLEMİNİ YAPMAN İÇİN VATANDAŞLARI NE KADAR DAHA BEKLETECEKSİN SAYIN KAPLAN OTURURKEN İZMİT DAHA GÜZEL OLUYOR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.