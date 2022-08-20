İzmit’te mısır hasadı şenlik havasında başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tarımsal kalkınma hamleleri ile İzmit’te halkın tarlalarında üretilen ürünler halkın sofrasına ulaşmaya devam ediyor. Çiftçiyi her daim destekleyen ve öncülük eden İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 90 dönüm arazide mısır tohumlarını toprakla buluşturmuştu. Hem gıda hem de hayvan yemi olarak kullanılan mısırların hasadı bugün Kozluca Mahallesi’nde bulunan arazide başladı.



KADINLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde; dışarıdan alım yapmadan maliyetleri düşürerek kendi imkânları ile eken, biçen ve hasat eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, mısır hasadına bugün itibariyle başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı mısır toplama etkinliğine özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi.



“MISIRLARIMIZIN HASADINA BAŞLIYORUZ”

Vatandaşlarla birlikte mısırların hasadını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mısır tohumlarının ekimini geçtiğimiz aylarda yapmış ve silajlık mısır için çalışma başlatmıştık. Bugün mısır tarlalarımızdan bir tanesindeyiz. 24 dönümlük bu arazide de mısır ekimi yapmıştık. Bugün de mısırlarımızın hasadına başlıyoruz. Buradan çıkan mısırlarımızı da yine halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Ardından da silajlarımızı yapıp girdi maliyetlerini düşürmek için çiftçilerimize hibe destek olarak vereceğiz.



“SİLAJLARI ÇİFTÇİMİZE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ”

Tohumlar boy verdiğinde, ürün verdiğinde çok mutlu oluyorum. Bir de üstüne halkla birlikte bu tarlalarda toprağın kokusunu duymak, zenginliğini görmek, bu farkındalık çalışmasına vatandaşımızın destek verdiğini görmek çok kıymetli. Sadece üretip ürünleri dağıtmıyoruz, çiftçimize de destek olarak geri dönüyor bu çalışmalarımız. Silajları böylesine zor bir dönemde çiftçimize yüzde 100 hibe destek olarak sunacağız” ifadelerini kullandı.