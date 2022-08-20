Minikler, Gülümse Kafe’de  oyun parkurlarının tadını çıkardı

İzmit Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri Gülümse Kafe’de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe’ye gelen çocuklar kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdiler.



EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDILAR

Çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül’e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde son adres Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe oldu. Gülümse Kafe’de kurulan Şişme Oyun Parkında çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.