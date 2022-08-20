Minikler, Gülümse Kafe’de  oyun parkurlarının tadını çıkardı

İzmit Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri Gülümse Kafe’de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe’ye gelen çocuklar kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdiler.
EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDILAR
Çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi. 1 Eylül’e kadar devam edecek çocuk etkinliklerinde son adres Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe oldu. Gülümse Kafe’de kurulan Şişme Oyun Parkında çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.