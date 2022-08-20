Çocuklar film platosunu gözlemledi

Kocaeli Kısa Film Festivalinin etkinlik programları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen festival kapsamında çeşitli atölye ve geziler gerçekleştiriliyor. Kocaeli’deki Çocuk Esirgeme Kurumu sakinlerinin katılımıyla Seka Film Platosunda gezi ve atölye programları gerçekleşti. Çocuklar dizi ve filmlerin çekildiği platoyu gezerek bilgi aldı.
FİLM EKİPMANLARINI KEŞFETTİLER
Birçok film ve diziye ev sahipliği yapan ve yapmaya devam eden film platosunu ziyaret eden 7-18 yaş aralığındaki çocuklar, film sektöründeki film kameraları ve diğer teknik alanlarını keşfetme imkanı buldular. Plato gezisi sonrasında fotoğraf çekme ve drone uçurma atölyelerine katılan çocuklar, program sonunda da müzik dinletisiyle keyifli vakit geçidiler.
HERKES İÇİN SİNEMA
Festival direktörü Azer Şelte yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Düzenlediğimiz festivalde 7 den 77’ye her kesimden her bireye sinemayı sevdirmeye ve özendirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde çocuk esirgeme kurumlarımızdaki çocuklarımıza sinema ve sektör hakkında az da olsa bilgilendirmeye çalıştık. Azıcıkta olsa dikkatlerini çekebildiysek ne mutlu bize. Böyle etkinlikler devam edecek. Kocaeli Kısa Film Festivali etkinlikleri Ağustos ayı sonunda Gölcükteki Esirgeme Kurumlarındaki çocuklarla açık havada sinema programıyla devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.