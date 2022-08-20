Çocuklar film platosunu gözlemledi

Kocaeli Kısa Film Festivalinin etkinlik programları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen festival kapsamında çeşitli atölye ve geziler gerçekleştiriliyor. Kocaeli’deki Çocuk Esirgeme Kurumu sakinlerinin katılımıyla Seka Film Platosunda gezi ve atölye programları gerçekleşti. Çocuklar dizi ve filmlerin çekildiği platoyu gezerek bilgi aldı.

FİLM EKİPMANLARINI KEŞFETTİLER

Birçok film ve diziye ev sahipliği yapan ve yapmaya devam eden film platosunu ziyaret eden 7-18 yaş aralığındaki çocuklar, film sektöründeki film kameraları ve diğer teknik alanlarını keşfetme imkanı buldular. Plato gezisi sonrasında fotoğraf çekme ve drone uçurma atölyelerine katılan çocuklar, program sonunda da müzik dinletisiyle keyifli vakit geçidiler.

HERKES İÇİN SİNEMA

Festival direktörü Azer Şelte yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Düzenlediğimiz festivalde 7 den 77’ye her kesimden her bireye sinemayı sevdirmeye ve özendirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde çocuk esirgeme kurumlarımızdaki çocuklarımıza sinema ve sektör hakkında az da olsa bilgilendirmeye çalıştık. Azıcıkta olsa dikkatlerini çekebildiysek ne mutlu bize. Böyle etkinlikler devam edecek. Kocaeli Kısa Film Festivali etkinlikleri Ağustos ayı sonunda Gölcükteki Esirgeme Kurumlarındaki çocuklarla açık havada sinema programıyla devam edecek.