İki kez iptal edilen Gölcük Terminali, yeniden ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcüklülerin merakla beklediği modern terminal için ‘Saraylı Mahallesi Otobüs Terminali’ yapım ihalesi ilk olarak bu yılın Nisan ayında gerçekleşmiş; muhammen bedelin 29 milyon 152 bin lira olarak belirlendiği ihalede Arıcan İnşaat 34 milyon TL Haldız İnşaat ise 44 milyon 749 bin TL teklif vermişti. İhale yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edilirken tekrar ihale tarihi duyurdu.
YENİDEN İHALEYE ÇIKIYOR
Haziran ayında yeniden yapılan ihaleye geçerli teklif veren olmadı. Büyükşehir, söz konusu projede ısrarını sürdürürken yeni ihale tarihi de duyuruldu. İhale, 9 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
PROJEDE NELER VAR?
Gölcük Saraylı Mahallesi’nde yapılacak terminal 2 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve 10 bin metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 adet peron ve 9 adet yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.