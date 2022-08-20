İki kez iptal edilen Gölcük Terminali, yeniden ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcüklülerin merakla beklediği modern terminal için ‘Saraylı Mahallesi Otobüs Terminali’ yapım ihalesi ilk olarak bu yılın Nisan ayında gerçekleşmiş; muhammen bedelin 29 milyon 152 bin lira olarak belirlendiği ihalede Arıcan İnşaat 34 milyon TL Haldız İnşaat ise 44 milyon 749 bin TL teklif vermişti. İhale yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edilirken tekrar ihale tarihi duyurdu.

YENİDEN İHALEYE ÇIKIYOR

Haziran ayında yeniden yapılan ihaleye geçerli teklif veren olmadı. Büyükşehir, söz konusu projede ısrarını sürdürürken yeni ihale tarihi de duyuruldu. İhale, 9 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

PROJEDE NELER VAR?

Gölcük Saraylı Mahallesi’nde yapılacak terminal 2 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve 10 bin metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 adet peron ve 9 adet yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak.