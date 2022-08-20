Büyükakın’dan Köseköy koridoruna yakın takip

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy koridorunun yapımını inceledi. Başkan Büyükakın, menfez, köprü, güney yan yol ve servis yolu yapım çalışmalarıyla ilgili sahada yetkililerden detaylı bilgi aldı.

BAŞKAN SAHADA İNCELEME YAPTI

İnşaat alanındaki incelemede Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti. Kocaeli’de ulaşıma ayrı bir önem veren Başkan Büyükakın’ın, stadyum yolundaki çalışmaların hızla tamamlanması talimatını verdi. D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Köseköy koridorunun yapımına ayrı bir önem veriyoruz. Bu projemiz tamamlandığında çevredeki oturma alanları ve ticari alanların yanı sıra stadımıza ulaşım rahatlayacak ve kolaylaşacak” dedi.

YENİ YOL 13 KM

Anadolu Otoyolunda 2x2 ulaşımını sağlamak için otoyolun üzerindeki menfez yıkılarak yerine köprü yapılması planlanıyor. D-100 Karayolundan Anadolu Otoyoluna bağlanan yol genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve yol üzerine bisiklet yolu da yapılacak. Her birinden bir adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli yapılacak olan köprülerin; biri D-100 üzerinde biri Tem Otoyolu üzerinde biri de Yirim Dere üzerinde olacak. D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.

VATAN CADDESİNDE MENFEZ ÇALIŞMALARI

Yirim dere üzerindeki eski köprü yıkımının ardından yerine yapılacak yeni köprü için 56 adet fore kazık çakıldı. Köprüde kullanılacak 96 adet öngermeli prefabrik köprü kirişi imalatı tamamlandı. 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte üzerinden 2×2 duble yol geçecek yeni köprüde çalışmalar devam ediyor. 550 metre drenaj menfezi tamamlanan Vatan Caddesi üzerinde 110 metre menfez imalatı daha yapılacak.

GÜNEY YAN YOL DAHA KULLANIŞLI

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak menfez için 17 adet fore kazık çakıldı. 42 adet daha fore kazık daha çakılacak. Bu bölgede bulunan mevcut eski üstgeçit yerine çelik ve asansörlü üstgeçit yapılacak. Güney yan yolda 350 metre uzunlukta yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Güney yan yolda yol kenarındaki betonarme perde imalatları, istinat taş duvar yapım çalışmaları devam ediyor. Güney yan yol üzerindeki yüksek gerilim hattı da yer altına alındı.

İSTANBUL-ANKARA İSTİKAMETİNE RAHATLIK

Alikahya Hyundai Fabrikası önündeki TEM Otoyolu altındaki menfez yıkılarak 2×2 krişli prefabrik köprü yapılacak. TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında trafik akışının aksatılmaması için aşama aşama yıkım gerçekleştirilecek. İlk aşamada İstanbul-Ankara istikameti daha sonra da Ankara-İstanbul istikametinde menfez yıkımı yapılacak. Menfez yıkım işine başlanmadan TEM Otoyolu yanında alternatif yol yapımına devam ediliyor. 700 metre uzunluğundaki servis yolunda terasman dolgusu alt temel serimi ve beton yol yapım çalışmaları yapıldı. Tem Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında kullanılacak servis yolunun altı beton üstüne asfalt serimi yapılacak. İlk etapta İstanbul-Ankara istikametine trafik akışı yapılacak, duble yolun tamamlanması sonrası TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımına başlanacak.