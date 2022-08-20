20 Ağu 2022 - 10:42- Gündem G: 20 Ağu 2022 - 10:43

Bakan yardımcısı Haluk Dursun dualarla anıldı

Van’da 3 yıl önce yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yukarı Hereke’de mezarı başında dualarla anıldı.
Bakan yardımcısı Haluk Dursun dualarla anıldı mask
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Kazada hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yukarı Hereke’de mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ailesi ve sevenleri de katıldı. Dursun’un mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.

Anma programı sonrasında Prof. Dr. Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet dileyen Başkan Şener Söğüt, ailesi ve dostları ile sohbet etti. Dursun’un kaybının hem Kocaeli hem de ülke için önemli bir kayıp olduğunu yineleyen Başkan Söğüt, “Hereke’nin yetiştirdiği değerli insanlardandı. Hocamız inandığı değerlerin izinde büyük Türkiye’yi inşa etmek için hiç durmaksızın çalıştı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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20 Ağu 2022 - 10:42 İHA Kocaeli- Gündem

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