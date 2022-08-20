Bakan yardımcısı Haluk Dursun dualarla anıldı

Kazada hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yukarı Hereke’de mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ailesi ve sevenleri de katıldı. Dursun’un mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.
Anma programı sonrasında Prof. Dr. Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet dileyen Başkan Şener Söğüt, ailesi ve dostları ile sohbet etti. Dursun’un kaybının hem Kocaeli hem de ülke için önemli bir kayıp olduğunu yineleyen Başkan Söğüt, “Hereke’nin yetiştirdiği değerli insanlardandı. Hocamız inandığı değerlerin izinde büyük Türkiye’yi inşa etmek için hiç durmaksızın çalıştı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.